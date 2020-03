Hace unos minutos en BL esta publicación llevamos a cabo.

TRANSCRIPCIÓN DE UN “SEGUNDO” AUDIO, “CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA”

A continuación, la transcripción de un SEGUNDO audio, en el que este funcionario dice lo que en días, nuestro país y con nosotros adentro, vamos a vivir en torno al CORONAVIRUS.

Mañana por la mañana, en la FM LASER, y con la VOZ del funcionario DISTORSIONADA, vamos a REPRODUCIR el mencionado audio.

“Sabes lo que no toman conciencia, que cuando empiecen a caer como moscas, nuestros viejos nuestros jóvenes y la gente que no está tomando ahora en consideración esto, no van a poder ser velados, porque son altamente contaminantes los cadáveres esos, y van a terminar como en Italia, en Italia los están apilando en la iglesias, en las escuelas y en las plazas, uno arriba del otro, y después los llevan directamente al crematorio, vos sabes lo que va a ser eso, terrible, por eso nosotros estamos tratando de ver, que la gente tome conciencia, y hay todavía pelotudos dando vueltas, y la verdad que es una cagada esto, es una cagada”

Related Posts