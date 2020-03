La medida de aislamiento total tendrá un impacto considerable en la vida de los argentinos, que solo podrán moverse de sus hogares por motivos excepcionales.



Todo parece indicar que en las próximas horas se anunciará desde el gobierno nacional la medida de cuarentena total para contener los contagios de coronavirus en el país. Y en medio de esa situación atípica, las personas deberán tener presente que la vida cotidiana tal y como se la conoce sufrirá abruptos cambios.

Salvo limitadas excepciones, la mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus hogares y solo podrá salir para comprar alimentos o remedios. La cuarentena total, en el caso que sea aplicada, determinará que permanezcan cerradas las escuelas, como ya lo están, y las fronteras. Nadie podrá entrar ni salir del país por ningún medio, ya sea autos, colectivos, trenes o aviones.

Pero además afectará de lleno al sector comercial. No abrirá ningún negocio que no sea considerado esencial, esto es supermercados, para garantizar los productos básicos, y farmacias. También es considerado esencial el sistema de salud público y privado y todos sus trabajadores que estarán habilitados para circular.

Estarán cerrados los shoppings y negocios con venta a la calle de todos los rubros que no sean esenciales. También las plazas, parques, restaurantes, gimnasios, bares, cines y teatros. No se podrá salir a hacer ejercicio​ o a caminar por un espacio público. No funcionará el delivery ni se realizarán envíos por compras realizadas online.

En cuanto al transporte, el ministro Mario Meoni anunció hoy en conferencia de prensa la principales medidas a tener en cuenta para los próximos días. Todas ellas están sujetas a cambios en concordancia con la evolución epidemiológica.

En materia de transporte, las medidas anunciadas hasta el momento son:

• Trenes y colectivos de larga distancia: suspenden sus servicios desde el jueves 19 hasta el martes 24 inclusive.

• Vuelos de cabotaje: suspenden sus servicios desde el jueves 19 hasta el martes 24 inclusive.

• Colectivos y trenes del área de metropolitana de Buenos Aires: sólo podrán circular con pasajeros sentados desde el jueves 19 hasta el 31 de marzo. Agentes de CNRT controlarán que esto se respete. Se aplican sanciones en caso de no cumplir el requisito.

• Rutas Nacionales: se reforzarán los controles viales en rutas nacionales por parte de la ANSV y CNRT, junto a las jurisdicciones, y sanitarios en lugares turísticos.

• Transporte internacional de carga: todas sus modalidades siguen activas, pero con protocolo de higiene del Ministerio de Salud para los choferes.

• Puertos: solo podrán ingresar argentinos o residentes.

• En otras jurisdicciones provinciales se está invitando a que adopten las mismas medidas.

Por otra parte, el ministerio de Seguridad ya tiene diseñadas las acciones para desalentar el desplazamiento, aunque por ahora «no es un delito trasladarse» en forma particular. Ya están previstos retenes durante el fin de semana largo.

El Gobierno también prohibió el alojamiento de argentinos en hoteles hasta el 31 de marzo. Frederic indicó que «los hoteles tienen la obligación de devolver el dinero de las reservas y, además, hay medidas que prohíben la posibilidad de alojarse en la costa o en otros lugares del país»

