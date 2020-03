El domingo, algunos afiliados del SOEMB, con José Montero a la cabeza, hasta las puertas del nuevo sitio en que se encuentra el despacho del intendente de Baradero, generando en ella, algunos daños.

GENESIS DE LA COSA

El 12 de enero de 2017 esta publicación en BL llevábamos a cabo.

En ella y con lo que del mandamás del SOEMB hacíamos público, muchas cosas dejábamos y quedaban en evidencia, la principal de todas, su relación con las autoridades del municipio local, a saber, LA PARTE EMPLEADORA., de palpable y ostensible SUMISIÓN a esta.

«AUDIO» EN EL QUE MONTERO «RECONOCE» QUE SU MUJER TRABAJA PARA EL GREMIO, PAGADA POR LA MUNICIPALIDAD

Ayer en BL hacíamos esta publicación:

¡¡¡MIRA EN QUÉ SE VAN TUS IMPUESTOS!!!

Por PABLO ARIEL GONZALEZ

Hoy por la mañana en “Quien quiera oír que oiga”, ellos se llevaron toda la atención del programa, nos referimos a los gremios municipales SOEMB y ATE.

En publicaciones que más tarde iremos de a poco bajando en BL, y con sus respectivos audios, vas a poder ser testigo de los fuertes cruces que se produjeron en la Láser entre José Montero, 8Secretario General del SOEMB, que en foto luce) y Miguel Mosi, de ATE.

Todo se generó a raíz de un audio que hicimos público, en el que Mirta Barrás, ex compinche de ellos, denuncia por CORRUPCIÓN al otrora “JEFE” del SOEMB, actual socio de Montero, Ramón Luna:

Tildado de gremio oficialista por naturaleza, ayer de Carossi y hoy de Fernanda, el SOEMB sigue marchando, aunque sindicalizada de turbia la asunción de las nuevas autoridades, luego de ser denunciada por FRAGUAR las listas luego de llevados a cabo los comicios, dicho sindicato, sigue y sigue.

como te dijimos supra, más tarde estaremos publicando con audios las distintas notas que hoy por la mañana hicimos en la Láser con sus respectivos audios.

Dicho esto, es que te vamos a destacar parte de lo que hoy aconteció en la mañana de la 90.1, y para ello es que vamos a transcribir, de manera textual (luego bajaremos el audio que lo acredita, la parte de una de las notas que hoy le hicimos a Montero.

PABLO GONZALEZ: ¿Tu mujer trabaja en el municipio? Porque acá me dicen que no trabaja más en el municipio

JOSE MONTERO: Si, está trabajando, está yendo a trabajar.

P.G: ¿Y dónde trabaja? ¿En qué área está cumpliendo tareas?

J.M: Ella hoy está trabajando en el gremio, trabaja en la municipalidad pero está realizando tareas acá en el gremio.

Que no va más a trabajar no es cierto, porque está trabajando todos los días como corresponde, pero acá en el sindicato.

P.G: ¿Pero tiene un cargo gremial?

J.M.: No, no..

P.G.: ¿Y cómo es que está trabajando en el gremio?

J.M.: Ella está en la comisión directiva

P.G.: ¿Pero tiene licencia gremial?

J.M.: No, ella está en la comisión.

P.G.: ¿Pero cómo hace para ser empelada municipal y estar trabajando en el gremio?

J.M.: Claro, ella cumple el horario, su función acá en el gremio.

P.G.: ¿Y quién le paga?

J.M.: La municipalidad.

P.G.: No me cierra ¿Explícamelo porqué no me cierra? Le paga la municipalidad ¿Para que trabaje en el gremio?

J.M.: No tenemos plata para pagarle a una secretaria, por eso la paga el municipio.

CUESTIONES QUE SURGEN DEL “SINCERICIDIO” DE MONTERO

PARA ADENTRO, SUS AFILIADOS

Cómo se puede explicar que, el Secretario General de un Gremio, que naturalmente REPRESENTA intereses contrarios al de su EMPLEADOR, en este caso el municipio local, tenga “DE FAVOR” trabajando en sus sindicato como secretaria de él a su mujer.

¿Con qué nivel de compromiso, y con qué fortaleza gremial, se puede DISCUTIR una paritaria y lograr a partir de ella lo más beneficioso para sus representados, CON SEMEJANTE NIVEL CONDICIONAMIENTO?

PARA AFUERA, LOS CONTRIBUYENTES

Cómo tomarán nuestros vecinos semejante noticia, esta que da cuenta que el municipio le está pagando a una trabajadora, con los impuestos que todos aportan, sin que cumpla con sus tareas, y encima, las que desarrolla, LA HAGA EN BENEFICIO DE SU MARIDO, Secretario General de un Gremio municipal, y además en este contexto, en el que acaban de aumentarse las tasas en un 40 % porque, según el gobierno, la plata no alcanza.

¿Corrupción? Prima hermana de ella como mínimo.

VERGONZOSO.

BANG BANG, «ESTÁS AMENAZADA»

Si bien a la fecha NO se ha hecho efectivo, en diciembre el Ejecutivo local firmó un Decreto, a partir del cual se dispone que, la esposa de José Montero, Daniela Gamba, debe dejar el lugar en el que hoy cumple tareas dentro del municipio, SECRETARIA PRIVADA DEL GREMIALISTA, y pasar a cumplir funciones, en el area de tránsito de la comuna.

Muchos aseguran que, MOTIVADO por sus anteriores JEFES, Antonijevic y Genoud, sus ansias de LAVAR y LIMPIAR su imagen de ENTREGADOR, que a la vista de todos está, luce y calza, y a través de la DEMOSTRACIÓN de FUERZA ante el actual gobierno, enviar un mensaje, claro y concreto, por medio del cual, dejar bien plantada la señal a las autoridades de este: “Si a mi mujer la tocan, con mi sindicato se la van a tener que ver”

VÍDEO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

