El 4 de marzo, la hermana de Juan Ramos, quien desde hace un tiempo reside en España, y con motivo de visitar a sus familiares y afectos, llegó a Baradero, y lógicamente, como debía ser, con el funcionario del municipio local, ella estuvo presente.

Días después de haber publicado en su face personal Juancito la foto en la que hacia mención al encuentro con su hermana, en las redes sociales, algunos en una clara OPERACIÓN política contra su persona, salieron a darle y LO DESTROZARON.

A raíz de esto, el día domingo, él emitió el comunicado a la opinión pública de nuestra ciudad, diciendo lo que a continuación con vos compartimos en BL.

Comunicado a la opinión Pública de Baradero.

Buen Domingo para todos!

Importante leer para aclarar algunos comentarios desafortunados realizados en redes sociales falsas sobre la visita de mi hermana a Baradero.

Mi hermana salió de España el 4 de marzo del aeropuerto de Barajas cuando recién eran unos pocos casos detectados en dicho país, dónde paso y #cumplió con todas las #medidas de seguridad, incluso los scanner térmicos para permitirle abordar el avión.

Al llegar a Argentina, también cumplió con todos los procedimientos, aún no estaba declarada la pandemia mundial, la cuál se declaró el día 11 de marzo, y las #restricciónes en #Argentina se establecieron a partir del 12 del mismo mes. Así mismo quiero transmitir la tranquilidad que mi hermana #nunca fue #considerada portadora del virus, estuvo 4 días en bs as y nunca presento síntomas antes de llegar a nuestro Baradero, cuando se fue del país hace unos días, paso por todos los procedimientos necesarios incluso el scanner termico nuevamente en Ezeiza y en Madrid, dando todos los chequeos negativos nuevamente.

Quiero aclarar para que todos aquellos que me escribieron preocupados, sepan que se cumplió con todo lo que indicaba migraciones en cada momento de ambos países.

Incluso personalmente por mi edad estoy en el grupo hetario, considerado una persona con bajo riesgo de contagio.

Mi mayor preocupación siempre fue la de trabajar por mi pueblo y mis vecinos y eso continúo haciendo todos los días. Desde hoy con más fuerza que antes aún, para seguir transitando el camino a un Baradero mejor.

Repudio el mal uso que se hizo de la información y la exposición de una persona no pública para poner en duda su conducta intachable, cuando su único objetivo era visitar su familia.

Si hubiéramos tenido alguna duda o indicio de cualquier irregularidad, jamás hubiese expuesto a mis vecinos ni familia o mi persona.

*Cabe recordar que según el Ministerio de Salud ha informado como así lo han hecho también todos los profesionales de la salud, el contagio del Coronavirus se produce recién cuando la persona portadora comienza con algún síntoma, en cuanto a mi hermana, ella no fue ni es portadora como tampoco ha presentado ningún tipo de síntoma compatible con la enfermedad*.

DESCARGANDO DESDE «LA CUARENTENA»

Juan Ramos y a raíz de lo sucedido y denunciado, fue que decidió y para erradicar todo tipo de dudas en torno a su persona y la sospechada, para algunos, posibilidad, de que en su organismo contenga el virus CORONA, fue que decidió someterse al aislamiento de la famosa CUARENTENA, la cual está siendo efectiva, en su domicilio particular,

En “Quien quiera oir que oiga” en la mañana de hoy con Juan Ramos dialogamos.

