Las autoridades sanitarias de nuestro distrito, conjuntamente con el Ejecutivo local,, se reunirán en la mañana de hoy, y al solo efecto de determinar y planificar, cada una de las medidas a tomar, en torno a esta temible enfermedad que por estas horas acosa al mundo, y que dieron en llamar, el “CORONAVIRUS”

Hasta ahora y toquemos madera para que no cambie la cosa, ningún caso se ha producido en nuestro distrito, ello a pesar de que algún medio de la comuna, NO deja de LLAMARLA Y LLAMARLA, ya que en su red social, NO deja de AMENAZAR con su PRESENCIA, una y otra y otra vez, y SIN sólidos y fundados argumentos que hagan a SU CAUSA.

Pareciera que lo hacen, por el solo hecho de que, PAGA demasiado PROMOCIONARLA.

Hace unos instantes, una mujer, que trabaja en la quinta de un famoso empresario argentino, sita en Colonia Suiza de nuestra ciudad, ha ingresado al nosocomio local, y luego de ser revisada por las autoridades sanitarias del Lino Piñeiro, rápidamente fue enviada a su casa.

Entró con síntomas similares al del CORONAVIRUS, los cuales lejos están de ser exclusivos de esta enfermedad, pero al no tener nexo epidemiológico con la misma, es decir, NO viajo al exterior, es que se decidió NO dejarla internada en el centro médico público de Baradero.

De todas formas, y a pesar de ser muy bajas la posibilidades de que estemos ante un caso de CORONAVIRUS estemos presentes, con algunos recaudos, y como te contamos, a la mujer indicada, a su hogar se la envió.

