La historia ya la conoces, y si a la fecha no te has enterado, es porque en el fondo poco te interesa este tema que, desde hace unas semanas, es el comentario de la gran mayoría de los baraderenses, y en especial, de los alsineros, que por si algún distraído no lo sabe, SON parte del Partido de Baradero.

Hoy por la mañana, los inversores que tenían intenciones de radicar una Pyme en la villa más poblada de nuestro Partido, habían sido convocados a una reunión con las autoridades de San Pedro, a los efectos de que, si la iniciativa que ellos pretendían, SIN SUERTE, radicar en nuestra comuna, era viable, seria y concreta, generar las condiciones, para que sin letargos ni burocracias de esas que TODO lo espantan, en aquella localidad comience a funcionar.

Los inversores mostraron todo lo que le pidieron, y al corroborar LA SERIEDAD de la iniciativa empresarial mencionada, ACA SE QUEDAN, y sin perder un instante de tiempo, en el municipio vecino al nuestro, a ambos empresarios ellos les dijeron.

QUÉ LES OFRECIÓ EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO A LOS INVERSORES

De la reunión llevada a cabo fueron participes, el Sr. Intendente de aquella localidad, Cecilio Salazar, y los responsables de cada una de las áreas de competencia en el tema, a saber, los Secretarios de Gobierno, Producción, Comercio y Asesoría legal y tecnica del Municipio.

1.- Les ofrecieron 3 posibles predios, dejando al mejor beneficio y comodidad de ellos, la elección del “a usar” para que su Pyme, se largue a funcionar en aquella localidad.

2.- Un futuro contrato con el municipio, por un monto aproximado de $ 30.000,000 pesos anuales.

Esos 30 millones de los que te hablamos, serían generados por la Pyme a raíz de un convenio que con el municipio suscribirían una vez iniciada la actividad empresarial, a través del cual, proveerían al municipio de todo lo que ellos como Pyme elaboran: “Bocas de tormentas, luminarias, bancos para las plazas, carteles de señalización de calles, y afines”

3.- Una futura generación de un Convenio para que aquellos vecinos y vecinas que tienen un plan social, trabajen en la referida empresa.

Las diferencias que surgen entre lo que cada uno de ellos perciben por tales programas nacionales, y lo que deben cobra, conforme lo establece el Convenio Colectivo que rige la actividad que a su rubro hace, la ponen, la ponen sus empleadores, es decir, la empresa que como trabajadores los tiene contratados.

Nada más por decir, como medio, y como siempre ocurre, cuando había que gritarlo, lo hicimos y bien fuerte.

Ya lo dijimos todo.

La semana que viene Alsina de moviliza hasta el municipio local, en busca de alguna respuesta convincente, ante tal PECADO CAPITAL, cometido por las autoridades locales en torno a esta problemática.

