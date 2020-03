El TOF 1 dispuso la libertad del ex ministro Julio De Vido.

Imagen: NA

El Tribunal Oral Federal 1 dispuso excarcelar al ex ministro Julio De Vido, que estaba en prisión domiciliaria en la causa por presuntos desvíos de fondos en Río Turbio. Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico, en línea con el fiscal Miguel Angel Osorio, ordenaron la inmediata libertad del ex funcionario, que hoy deberá presentarse en Comodoro Py para firmar el acta de liberación bajo caución juratoria. Los jueces consideraron que no hay peligro de fuga ni posibilidad de que entorpezca la investigación.

“Estamos muy emocionados”, confesó De Vido a C5N. Se manifestó “conmocionado por los que todavía están sufriendo cárcel, una cosa tremenda e injusta”, y agregó que va a trabajar para que “recuperen sus garantías y sus derechos constitucionales”. El ex ministro, detenido en octubre de 2017 y condenado por la tragedia de Once, acusó al gobierno de Mauricio Macri de “presionar” a jueces y fiscales para encarcelarlo y consideró que «tenemos que defender el estado de derecho y las garantías de todos, incluso de Macri, porque si no vamos a vivir en una especie de tribu”.

Cuando le preguntaron si pensaba ir al Congreso, que votó su desafuero como diputado, dijo que “voy a ir a todos lados pero quiero hacerlo con mucha tranquilidad, con el ánimo sereno, en la necesidad de tener algunas explicaciones, alguna charla y un diálogo fecundo para trabajar” por la liberación de los presos políticos. “También para que aquellos que violaron sus juramentos y sus funciones, como jueces y fiscales sometidos a la presión y el mandato del macrismo, tengan su sanción”, agregó.

Sobre su futuro, anunció que va a “trabajar fuertemente para que Gildo Insfrán sea presidente del PJ”. “Voy a hacer todo mi esfuerzo porque creo que va a tener un ordenamiento ideológico, va a generar democratización de la fuerza, y es fundamental en un gobierno de coalición que el peronismo tenga una presencia determinante”, explicó a Crónica TV. Sobre la causa que se inició a partir de la revelación de Carlos Pagni, quien confesó que jueces federales ordenaron prisiones preventivas de ex funcionarios para evitar una tapa crítica de La Nación, manifestó su esperanza “de que esa denuncia sea investigada prontamente”. “Es tan clarita y directa que no sé cuán larga puede ser”, reflexionó, y agregó su apoyo “muy fuerte a lo que ha dicho y está haciendo Cristina (Fernández) en el Senado a través de la comisión de justicia».

PAGINA 12

Related Posts