Un reconocido astrónomo cree que el planeta es una «reserva»alienígena. ¿Cuál es el objetivo?

En la historia de la humanidad varios capítulos hablan sobre experiencias paranormales y contactos cercanos del tercer tipo. Día a día, millones de ciudadanos alrededor del mundo exponen sus vivencias, ya sea por diferentes avistajes de OVNIS o bien por situaciones confusas, como presencias, sombras, luces y extraños sonidos, a los que sólo podemos atribuirles la explicación de que provienen de otro planeta, obviamente desconocido para nosotros. Al mismo tiempo, un gran porcentaje de personas mantiene la firme convicción de que existe vida en varios planetas ubicados en galaxias lejanas y por este motivo miles de científicos e investigadores dedican su tiempo para tratar de comprobarlo y, de ser posible, mantener una conexión o contacto con esos extraños seres incalificables para muchos, y que permita llevar aún más allá los estudios y actuales conocimientos.

Panov se acerca bastante al pensamiento de otros investigadores sobre el papel que les da a los extraterrestres.

¿Somos objeto de estudio?

Toda esta situación volvió a tomar fuerza recientemente, luego de que el reconocido astrónomo ruso Alexander Panov, quien se encuentra encolumnado entre quienes manifiestan ser “no convencionales”, expresara su creencia, particular por cierto, que se basa en que “la Tierra es un tipo de ‘reserva’ de cuarentena creada por extraterrestres”. De esta manera el director del centro científico y cultural SETI (Search for Alien Intelligence, tal su nombre en inglés) sostiene que “por eso nunca hemos encontrado oficialmente alienígenas: debido a que los contactos que intentamos son bloqueados por ellos, para no interferir en nuestro desarrollo”, explicó Panov durante una entrevista difundida por los principales medios de su país.

En esta línea, el astrónomo ruso agregó: “Creo en la existencia de extraterrestres, e incluso pienso que probablemente visitaron la Tierra hace miles de años”.

Más adelante

Panov insistió con su idea de que “otras civilizaciones inteligentes podrían estar sometiendo al planeta Tierra y a los seres que lo habitan en una especie de ‘reserva’ o que están como en ‘cuarentena’”.

En detalle

Tras sus comentarios, no tardaron en pedirle explicaciones más detalladas de lo que representa su pensamiento. “Esta reserva apuntaría a crear una zona de silencio de radio a nuestro alrededor, para que nada interfiera con nuestro desarrollo, aunque esto no nos impide buscar señales de otras civilizaciones”, detalló Panov, quien agregó: “El enfoque que desde hace cientos de años le damos al tema para la investigación de vida inteligente extraterrestre es muy limitado”.

Nuevas investigaciones

Tras lo expuesto, Panov, junto con el Observatorio Espacial Specktr-M de Rusia, trabaja en diferentes proyectos, porque, según él, “otra forma de averiguar si los extraterrestres visitaron nuestro planeta es a través de lo que es comúnmente llamado la arqueoastronomía”. El astrónomo reveló al respecto que “esto incluye el uso de posibles evidencias arqueológicas de civilizaciones extraterrestres que pueden haber poblado este mundo hace millones de años”.

Una polémica que resulta inagotable

Por Jorge Fernández Gentile

El pensamiento que expone Alexander Panov no sorprende a estas alturas, ya que son varios los investigadores, científicos, astrónomos e inclusive historiadores que han evaluado como muy probable que todos los relatos relacionados con el pasado remoto de la humanidad evidencian, en variadas oportunidades y en los libros más sagrados y secretos de las distintas religiones y creencias, la posibilidad de que los extraterrestres hayan estado aquí, y que además hayan colaborado con el crecimiento y el desarrollo de la raza humana. Sí es concretamente real y concluyente que mientras no se produzca un contacto concreto, probado, público y que pueda dar concluyentes resultados, todo seguirá siendo motivo de especulaciones y, llegado el caso, de elucubraciones que podamos hacer, con pruebas circunstanciales.

Dos ejemplos alcanzan para dejar en claro que el pensamiento de todos los investigadores difiere, según la óptica en la que se apoyan. Uno es el del investigador Erich von Däniken. El suizo de 84 años lo ha mencionado en infinidad de publicaciones, conferencias y en un sinnúmero de sus libros publicados en varios idiomas. Ha comparado a las deidades que se adoraba en la antigüedad con seres extraterrestres, aportando pruebas de grabados y monumentos inexplicables, así como también ha mencionado que la Tierra bien pudo haber sido habitada por otras civilizaciones que hasta podrían haber emigrado en alguna etapa de su evolución, y que en la actualidad nos visitarían, ya como “extraterrestres”, inclusive sin entrometerse siquiera en nuestros asuntos.

Otro de los especialistas que tiene una mirada parecida, en algún sentido, a la del ruso Panov es el peruano Sixto Paz Wells. Este trotamundos que en cada rincón del mundo sigue estudiando la problemática OVNI ha insistido en innumerables notas y conferencias en una teoría (que tiene muchos adeptos) que indica que la Tierra es una especie de experimento que han implementado los mismos extraterrestres en un sitio apartado del universo, que tuvieron mucho que ver con nuestra evolución y que ahora tiene por principal objetivo adquirir de nuestra raza, mucho menos desarrollada que la de ellos, la capacidad de manejar los sentimientos, una parte que esos seres más avanzados han ido perdiendo, con su notable evolución tecnológica, que los fue privando de mantener activos sentimientos. Los pensamientos son muchos, variados y disímiles, pero solamente cuando se logre que los seres humanos hagan contacto se podrá develar esta inquietud que a muchos desvela.

