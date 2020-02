SI AYER COMO OPOSITORES LO PROPUSIERON, HOY COMO GOBIERNO, “SOLO RESTA QUE LA APRUEBEN Y HAGAN CUMPLIR”

En 2017, desde el Bloque opositor por aquellos días (Unidad Ciudadana), y encabezado por el actual intendente de Baradero, Esteban Sanzio, en el HCD se ingresó el proyecto de ordenanza, que a continuación con vos compartimos.

Antes queremos enviarle a Sanzio y cia. La siguiente sugerencia: Porque en lugar de aumentar las tasas a los contribuyentes de nuestra ciudad, que NO dan más, en un monto superior al 55 POR CIENTO como se pretende hacer desde el gobierno comunal ¿Por qué no aprueban esta ordenanza por ellos mismos ayer presentada cuando el rol de opositores ocupaban, y de esta forma, alivian la carga tributaria de todos los vecinos de nuestra comuna?

¿Es descabellado pedir / exigir, lo que estamos PIDIENDO / EXIGIENDO?

PROYECTO DE ORDENANZA

PUBLICADA EN BL EL 28 DE JULIO DE 2017

EMERGENCIA SOCIAL, “QUE LA BANQUEN LOS QUE MÁS TIENEN”

El ex intendente de nuestra ciudad, Aldo Mario Carossi, a través de sus concejales en el HCD, en el día de hoy presentó en el referido cuerpo deliberativo un proyecto que va a generar tanta polémica como justicia en torno a la coyuntura que nos toca atravesar en la actualidad como sociedad.

No creemos en el verso de la pesada herencia, la misma está sostenida en falsas verdades para justificar el retiro de un sin fin de derechos y beneficios a la clase social, trabajadora y de menos recursos en nuestro país.

De lo que si estamos convencidos es de la puesta en marcha de una batería de medidas políticas y económicas tendientes a darle mucho más, a los que mucho tienen, y sacarle sin pausa mucho más, a los que mucho menos tienen.

Y esto genera consecuencias, nuestra sociedad en su amplia mayoría las sufre, y los sectores más vulnerables, como nadie.

Hasta acá solo un sector de nuestra sociedad pudo probar las mieles del sacrificio y la renuncia de conquistas justamente obtenidas en los últimos años, no siendo precisamente los representados por el rebaño de empresarios y Ceos que en la actualidad gobiernan nuestro país, los que se empacharon de esta sangría que no deja de crecer en los tiempos que hoy corren.

Estamos en emergencia social, y como ellos la generaron, que ellos la paguen.

PROYECTO

VISTO:

La grave crisis social que afecta al Partido de Baradero, que se vio seriamente agravada con los cierres definitivos de empresas generadoras de muchísimos puestos de trabajo, cómo Atanor, Germaiz, Magnifresh, etc. , por la importante reducción de personal de otras cómo Ingredion, y por la paralización de las obras de la Central Nuclear de Atucha, dónde muchos vecinos pertenecientes en su mayoría a la UOCRA cumplían tareas.

La falta de políticas concretas destinadas a la atención de reclamos de los más necesitados, y para defender la continuidad de las fuentes de trabajo, o lo que es peor la injerencia directa del estado en los conflictos privados, favoreciendo los oscuros designios de las Empresas y dejando en estado de indefensión a los trabajadores y a sus familias

El extraordinario crecimiento del número de niños que concurren a comedores escolares, merenderos, etc. cómo consecuencia de las dificultades que tienen sus progenitores para cubrir sus necesidades básicas.

La falta de medios para atender y tratar a las enfermedades psiquiátricas y el alarmante incremento de las adicciones.

La grave e insoluble problemática que genera la obtención de prótesis ortopédicas para todos aquellos vecinos que no poseen obra social ni recursos económicos para adquirir las mismas.

La grave problemática en materia de tránsito que afecta a la Ciudad, y que provoca un indice muy elevado de accidentes, en muchos casos con consecuencias fatales.

Las nefastas y sectarias políticas económicas y sociales de tinte neo-liberal, que aplica hoy día el Gobierno Nacional, que han provocado y continúan provocando enormes transferencias de la riqueza nacional hacia los grupos concentrados de poder; que alientan sin límite las importaciones en detrimento de la producción nacional; que han generado un crecimiento extraordinario de los índices de pobreza; que han condenado a muerte a muchos de nuestros abuelos quitándole hasta la provisión de medicamentos; que intentan despenalizar a los genocidas; que desprecian a los que más necesitan. etc., etc., etc.

El manifiesto perjuicio ambiental y sobre las poblaciones, que provocan las explotaciones agropecuarias, que en su actual estadio utilizan -sin control directo alguno- herbicidas cómo el glifosato o el 2.4 D, insecticidas clorados, fertilizantes fosforados y funguicidas, todos ellos seriamente cuestionados por las entidades ambientales y de Salud de todo el planeta, por acarrear serias consecuencias sobre la salud de las personas.

La manifiesta inequidad tributaria, que se genera al no gravar a las actividades financieras ni a las denominadas empresas “privatizadas”, con la Tasa de Seguridad e Higiene.

La manifiesta inequidad tributaria que se genera al no abonar las denominadas “empresas privatizadas” los derechos por Uso de Espacio Aéreoo subterráneo.

La manifiesta inconstitucionalidad que afecta a toda norma, aunque fuere de mayor rango, que intente eximir de Tasas ó Derechos Municipales a empresas o personas con domicilio legal o real en el Partido.

CONSIDERANDO:

Que ante la pública y notoria crisis antes resumida, resulta imperioso y urgente declarar al Partido de Baradero en estado de “EMERGENCIA SOCIAL”, destinando fondos específicos para intentar palear la misma.

Que con ese objetivo, resulta necesario crear un Fondo Especial paraasistir directa y transitoriamente a cualquier vecino con domicilio en el Partido, que hubiere sido despedido de su empleo sin justa causa, como así también para adquirir y suministrar alimentos a comedores escolares y merenderos, incrementando las raciones de comida que proporcionan los mismos.

Que con ese objetivo resulta necesario crear otro Fondo Especial destinado a incrementar y mejorar las prestaciones a enfermos psiquiátricos y adictos domiciliados en el Partido de Baradero, fundamentalmente para solventar honorarios de Profesionales (Psiquiatras, Psicólogos, etc.) que presten servicios complementarios en el Centro de Prevención de Adicciones (CPA), y para suministrar medicamentos a todos aquellos pacientes que carezcan de recursos.

Que con ese objetivo resulta necesario crear otro Fondo Especial destinado a solventar la creación de una Escuela Municipal de Educación Vial, que dicte cursos gratuitos y sea la responsable de extender el apto técnico para obtener el carnet de conducir.

Que con igual objetivo resulta también necesario, crear otro Fondo Especial para la Adquisición de Prótesis Ortopédicas, destinadas a todas aquellas personas con domicilio real en el Partido de Baradero, que padezcan una necesidad imperiosa de las mismas y carezcan de Obra Social y/o todo otro Recurso Económico para adquirir las mismas

Que para hacer factible el cumplimiento de los fines que persigue esta Ordenanza, es imprescindible incrementar los Recursos con que cuenta actualmente el Municipio.

Que a fin de aplicar la Tasa de Seguridad e Higiene sobre las actividades agropecuarias, debe crearse un Departamento de Fiscalización de Actividades Agropecuarias, contratando uno omas ingenieros agrónomos y /o médicos veterinarios, para que ejecuten la labor. sario crear un fondo para guridad e Higiene

Que no resulta justo ni viable aumentar las tasas municipales vigentes, que ya sufrieron un incremento del 89% en los últimos 18 meses.

Que las laboresagropecuarias deben ser controladas directa y urgentemente por el Estado Municipal, a fin de evitar los dañosque provocan las mismas sobre la salud de los vecinos del Partido.

Que alterando seriamente el principio de equidad que debe acompañar a las cargas tributarias, de manera inconcebible las actividades agropecuarias no son inspeccionadas, ni se encuentran gravadas con la Tasa de Seguridad e Higiene, no obstante registrar una de las facturaciones sectoriales mas altas del Partido, estimada en alrededor de 80 millones de dólares.

Que las actividades que desarrollan Bancos y otras Entidades Financieras,no son inspeccionadas, ni abonan la Tasa de Seguridad e Higiene.

Que las denominadas empresas “privatizadas” cómo las de electricidad, gas, teléfonos, y televisión por cable, tampoco son inspeccionadas y no abonan Tasa de Seguridad e Higiene. ni derechos por uso del espacio aéreo o subterráneo.actividad comercial a que desarrollan Bancos y otras Entidades financieras noibutarias,

POR TODO LO EXPUESTO

ORDENANZA

Declarar al Partido de Baradero en estado de “EMERGENCIA SOCIAL”.

Gravar con la Tasa de Seguridad e Higiene a las actividades agropecuarias que se desarrollen en el Partido, aplicándose a las mismas las normas previstas por las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes para otras actividades,

Gravar con la Tasa de Seguridad e Higiene a las actividades desarrolladas en el Partido, por Bancos y otras entidades financieras, aplicándose a las mismas las normas previstas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes para otras actividades.

Gravar con la Tasa de Seguridad e Higiene a las actividades de las empresas denominadas “privatizadas”, cómo EDEN, LITORAL GAS, TELECOM, TELEFONICA, etc., aplicándose a las mismas las normas previstas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes para otras actividades.

Gravar con el Derecho de uso del espacio aéreo o subterráneo, a las empresas denominadas “privatizadas” cómo EDEN, LITORAL GAS, TELECOM, TELEFONICA, etc., aplicándose a las mismas las normas previstas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes para otras actividades.

Crear el Fondo Municipal Alimentario (FOMUAL), destinándose al mismo el cuarenta por ciento (40%) de los Recursos que se recauden por la percepción de las Tasas y Derechos legisladas en los Artículos 2 a 5 de la presente Ordenanza.

Crear el Fondo Municipal para Atención de Enfermedades Psiquiátricas y Adicciones (FOMUEPA), destinándose al mismo el veinte por ciento (20%) de los recursos que se recauden por la percepción de las Tasas y Derechos legisladas en los Artículos 2 a 5 de la presente Ordenanza.

Crear el Fondo Municipal de Prótesis (FOMUPRO), destinándose al mismo el veinte por ciento (20%) de los recursos que se recauden por la percepción de las Tasas y Derechos legisladas en los Artículos 2 a 5 de la presente Ordenanza.

Crear el Fondo Municipal para el Transito (FOMUTRA), destinándose al mismo el veinte por ciento (20%) de los recursos que se recauden por la percepción de las Tasas y Derechos legisladas en los Artículos 2 a 5 de la presente Ordenanza.

Crear el Departamento de Fiscalización de Actividades Agropecuarias, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normativas sobre Seguridad e Higiene, tanto laboral cómo alimentaria.

Crear la Escuela Municipal de Tránsito, a fin de que dicte en forma gratuita cursos y seminarios sobre la materia y sea la encargada de expedirse sobre la aptitud técnica de todos aquellos individuos que soliciten el carnet de conducir.

Prohibir en forma absoluta el uso de los recursos con que cuenten los fondos creados, para un fin distinto al fijado en esta Ordenanza, aun cuándo se pretendiere que dicho uso resulte transitorio.

De forma.

