La semana pasada, invitamos a la FM LASER a Diego Touzet, y lo hicimos a los fines de pedirle alguna opinión sobre distintos temas que hacen a la coyuntura de Baradero por estos días.

En el comienzo de la entrevista que en la LASER le hicimos la semana pasada, sobre FOME, la fábrica de CANCER que el gobierno de Antonijevic radicó al final de su gestión y que el actual se niega a CLAUSURAR / DENUNCIAR PENALMENTE, a Diego Touzet le preguntamos, y cosas como estas, ante los oyentes de la 901, nuestro invitado, expresó:

“Lo que tiran ahí es cromo, el cromo no se va nunca más, no lo sacas con nada, no hay forma de hacerlo, y la primer napa de agua (la freática), la que esta como a diez metros de profundidad, te la contamina completa, y a la segunda, de la cual nosotros tomamos el agua, que está a unos 60 metros, ese cromo, hoy no llega, pero dentro de dos o tres años, si llega a contaminarla, y el problema más serio sabes cuál es, que el agua de las napas, viene de allá para acá, es el agua que consumimos todos los baraderenses”

“Es muy serio, muy delicado, no se puede permitir que esto avance, y de eso tiene que tomar una resolución el gobierno, más con todas las pruebas que hay, no se puede dar más vueltas”

Luego, avanzada la nota, a Touzet le pedimos una evaluación de los primeros días de gobierno comunal de la gestión Tito Sanzio, y al respecto, esto nos manifestó:

“A mi me preocupa, y te lo voy a decir con mucha sinceridad, teniendo a un Leo Peris, teniendo a un Carossi, yo no te digo que lo pongas a jugar de titular, pero acércate a esa gente que tiene tanta experiencia, que quieras o no, te sirve mucho, pero el cuadro que hay, es un cuadro, que respeto a las personas ojo, pero lo veo con inexperiencia en todo lo que se está haciendo, y se van a llevar unos cuantos golpes más de acá por delante si no alcanzan a darse cuenta que tienen que llamar a gente, como esta que acabo de nombrar, para que en diferentes áreas, no en todo, puedan ser aconsejados, porque cuando vos no tenes buenos consejeros, gente buena que te asesore, terminas golpeándote innecesariamente y eso es lo que está pasando en el pueblo, nos estamos golpeando innecesariamente, como estos 12 millones de pesos (en referencia a la pérdida que arrojó el festival de folclore en Baradero), que lo vamos a tener que pagar y no se de qué manera y de dónde van a sacar la plata, tal vez venga algo de Nación, pero..no podemos seguir perdiendo por inexperiencia, hay mucha gente que sabe hacer las cosas y las tienen que citar, el intendente antes de entrar dijo voy a formar un equipo de consultores, donde pueda reunir a lideres de la sociedad, y auditoria pública, eso se llama gobernanza, la gobernanza es poner a todos los actores sociales de la sociedad de Baradero, a que sean protagonistas y se comprometan con la transformación de la sociedad, la transformación de nuestra sociedad, no viene por la capacidad que puedan tener una o cinco personas que estén en el gobierno dirigiendo, viene por la capacidad que vos tengas de involucrar a la mayor cantidad de actores sociales que te ayuden a remar y salir delante de esta situación en la que estamos viviendo los baraderenses, pero mientras el gobierno se corte solo, no lo van a poder hacer, porque se están cortando solos y cuando vos te cortas solo, terminas golpeándote y terminas mal, porque al cortarse solo, sus mismos jugadores que en campaña se habían unido y habían trabajado con él, los va a tener en la vereda de enfrente en cualquier momento, en clara referencia a sectores importantes del peronismo que han quedado afuera del gobierno de Tito Sanzio”

AUDIO

Related Posts