Los presidentes de San Lorenzo, Boca y River, y la AFA y la Superliga, salieron a cuestionar la designación del exmandatario en la Fundación FIFA. Criticaron su gestión al frente del país.

Luego de su salida del Gobierno, el expresidente Mauricio Macri fue designado hoy como titular de la Fundación FIFA, que tiene como objetivo promover un cambio social positivo a partir del fútbol y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo. Tras conocerse el anuncio, dirigentes del fútbol, la Superliga, y la AFA, salieron con dureza a criticarlo.

“Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la ‘mierda’, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol”, escribió en Twitter el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli.

Por su parte, su par de River, Rodolfo D’Onofrio, escribió: “Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza… enemigo de las sociedades civiles en el futbol,…y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el futbol argentino , haya sido nombrado al frente de Fundacion Fifa”.

A continuación salió la cuenta oficial de la Superliga: «La #SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo».

A su turno, opinó el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal: «Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes de deportivos a los clubes como hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas y me parece que la FIFA no es un premio consuelo».

No se quedó atrás la AFA en rechazar el nombramiento: “La Asociación del Fútbol Argentino, con sorpresa ha tomado conocimiento de la designación del Ing. Mauricio Macri, como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA. Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación”.

El presidente de Ferro Carril Oeste, Daniel Pandolfi, dijo que el nombramiento parece un chiste de mal gusto. “La mayoría nos vimos sorprendidos. Están nombrando a como presidente de una fundación que manejará u$s1.000 millones a Macri. Esta fundación tiene la tarea de invertir en infraestructura deportiva en el mundo, educación, fomento del deporte y atacar la pobreza: es un chiste poner a Macri en ese cargo”, sostuvo Pandolfi a El Destape Radio.

“¿En 4 años alguien recuerda infraestructura deportiva en el país? Es muy difícil, porque no hay”, dijo el dirigente de Caballito, y continuó: “¿En educación? Vimos el desprecio con el que se manejó siempre, dijo que había muchas universidades y que era difícil que la gente pobre pueda acceder, dijo que sacaba el Fútbol Para Todos para hacer jardines de infantes, y no hizo ninguno. No se entienden los antecedentes que tomó la FIFA para poner a una persona como Macri a manejar este tema”.

“Los clubes hemos sufrido con aumentos de todos los servicios, los que más sufrieron fueron los clubes de barrio y ahora se va a dedicar a fomentarlos, cuando acá prácticamente los cerró. Es un chiste de mal gusto. Estamos indignados. Poner a una persona así a hacer esta tarea, cuando en la Argentina destruyó a los clubes”, subrayó Pandolfi.

FIFA

«Es un grandísimo placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo al frente de la Fundación FIFA», informó el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el suizo Gianni Infantino.

El mandamás de la entidad que rige el fútbol mundial destacó que el ex jefe de Estado «tiene el perfil ideal para liderar este proyecto, que quiere poner el fútbol al servicio de la sociedad».

«A través de su experiencia como líder de una gran nación conoce el rol central que tiene la educación para el futuro de nuestras sociedades y, como dirigente de uno de los clubes de fútbol de mayor éxito, sabe la fuerza y la pasión únicas que genera nuestro deporte. Su experiencia y visión de futuro permitirán, sin duda, que nuestra fundación intensifique su labor y amplíe su ámbito de acción para contribuir a mejoras sociales en todo el mundo», añadió el helvético.

Tras su nombramiento, el ex presidente de Boca Juniors destacó que es «un honor y una satisfacción enorme» el haber sido elegido para encabezar la Fundación FIFA.

En ese sentido, agradeció la «muestra de confianza» de Infantino por darle «la oportunidad de combinar» sus «tres pasiones: la educación, el fútbol y trabajar por los jóvenes, para que tengan un mejor futuro».

La Fundación FIFA se creó en marzo de 2018 como entidad independiente, con los objetivos de contribuir a la promoción de un cambio social positivo a través del fútbol y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo.

El director general de la institución es el ex futbolista francés campeón del mundo en 1998 Youri Djorkaeff y su enfoque prioritario es la educación a través del programa Football for Schools: actualmente tiene un presupuesto de 100 millones de dólares y el objetivo es recaudar u$s1.000 millones para invertirlos en programas educativos.

De esta manera, luego de su salida de la Casa Rosada, Macri se acerca al mundo del fútbol otra vez, ya que entre 1995 y 2007: luego, se volcó de lleno a la política, aunque nunca dejó de involucrarse en aspectos del deporte más popular.

En ese sentido, una de sus últimas actividades como Presidente de la Nación fue reunirse con Infantino: el encuentro se llevó a cabo a comienzos de diciembre en Madrid, a donde el líder del PRO había viajado para participar de la Cumbre sobre Cambio Climático.

