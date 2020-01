A nuestra forma de hacer periodismo, ya la conoces, tiene oídos adiestrados para jamás dejar de escuchar esas voces, las de los SIN VOS vecinos que se comunican con nosotros para aportar algo, denunciar determinados hechos que como víctimas o damnificados los tienen, reclamar por algún derecho que a ellos los asiste y que por tal o X razón, están siendo vulnerados, etc. etc etc.

No hay secreto alguno al momento de darle una explicación a este axioma irrefutable que estamos marcando, tan solo se debe, y todos ellos bien lo saben, que si grito en busca de nuestro apoyo, es justo y entendible, de FRENTE MARCH, a la cabeza y arriando sus banderas, SIEMPRE AHÍ ESTAMOS.

En este caso no se trata de denuncia ni reclamo o pedido personal o sectorial por daño a la vista causado, tan solo

Se trata, de una respetuosa y constructiva sugerencia a nuestras autoridades comunales.

Y como nuestros oídos, como te lo dijimos, están adiestrados para nunca ser sordos a las voces de nuestro pueblo..

Ahí va.

UNA PUBLICACIÓN EN EL FACE DE BL

UN VECINO COMENTA Y SUGIERE

COMENTARIO COMPLETO

1ro) acondicionar los baños de la estacion ferroviaria, sea la hora que sea , no hay baños para nadie, hoy dos , una en cada andén, cerrados todo el tiempo, colocados por la empresa, son «las cajas de lata» , herméticamente cerradas a todo público, viaja mucha gente en tren, principalmente mujeres con niños, en la madrugada hacia la capital, estudiantes, y laburantes, te agradezco lo que pudieras hacer por la gente que viaja en tren.



2do) caminando por la bella costa baraderense , disfrutando de la pesca y otras actividades , vi familias numerosas pasando el día o disfrutando del campamento, ete aquí, que no he visto ningún baño químico, al alcance de alguna emergencia intestinal , deberíamos velar por el turismo y hacer que disfruten su estadía con servicios basicos a su alcance….



Siguiendo en el río, note variedad de movimiento de las aguas, debido a su fuerza correntosa y a su variedad de profundidades , por lo que sería propicio prevenir con carteles muy visibles , al turista como también a los domingueros del mate en las costas , de sectores de riesgo , en el cauce del rio

ARIN