Con Miguel Silva de primera viola, Pepo Hegui, la segunda, Joroba Hermilio, en la bata, y El Bohemio en la voz y autor de los temas, y con diferentes bajistas, alla en los inicios de la década de los 90, en Baradero, se la vio nacer.

Un pub bien identificado con el rocanrol por aquellos días, MARGARITA, sito a metros del ingreso a Ingredion, fue el lugar que los hizo romper el hielo, y tanto fue lo que generó ese debut que, al sábado siguiente, “el” boliche bailable de Baradero, AMADEUS, extraño a ese tipo de cosas, los convocó a tocar, y en un terreno abarrotado de pibes y pibas, la fiesta dijo presente.

Una de las principales cosas que la destacó, fue el haber sido LA PIONERA, ya que en Baradero, por aquellos años, antes de ella, en lo que al rock se refiere, casi que nada existía.

Eran otros tiempos, NO había celulares, internet, CD, y nada de lo que a tecnología “sofisticada” se refiere, el que tenía una cámara para grabar, por aquellos días, casi que era EL TORO CAMPEON de la granja.

Con temas propios como Ritual Blanco, Me has Besado Mary Jane, Algun dia va a cambiar, Futbol y Rocanrol, La cumparsita de Lucas, Se viene Chiapas y varios covers de bandas locales, Los Redondos, Ataque 77, Los Violadores, 2 Minutos, Todos tus Muertos, Las Pelotas, Divididos, entre otros, y de afuera “Ramones”, durante dos largos años, generó algo desde lo social, no empardado a la fecha, “donde iba, reventaba al tocar”

Entre los covers que mas pegaban, estaban Represión, Más alla del bien y el mal y Ultraviolento de los Viola, El Espejo, de Todos tus muertos, Ya no sos igual, 2 minutos, vuelve a casa, de Ataque, jijiji, Los Redondos y Agujas y alfileres, Ramones.

“Voy a mil”, un tema traido desde el sur argento por uno de los seguidores de ls banda, exaltaba a la tropa cuando salía a rodar, era el tema en el que Pepo Hegui, agarraba el micrófono, y lo sacaba a rodar en cada jornada que se presentaba presta para la ocasión.

Zarate, Ibicui, San Nicolas, lugares en los que supo estar, transcurriendo en la primer ciudad nombrada, un recital único e irrepetible, no solo para el centenar de baraderenses que hasta allí se traslado para ver a su banda preferida, sino que además también, para los zarateños que, viernes a viernes en ese pub escuchaban sonar bandas, pero ninguna hasta esa fecha, como la baraderense sonó.

En Baradero, casi todos los findes tocaba, y cuando boliches y pubs pisaba, la cultura y liturgia de la noche de encares, disfrute y baile, se corria para dar lugar a la banda, eso hoy casi que ya ni ocurre.

A tal punto Mary Jane con su andar generó cosas, que, decenas jornadas con varias bandas under como lo era ella, se llevaban a cabo en nuestra ciudad.

El cubierto de Atletico seguramente se acuerda de lo que pasó durante esa larga jornada rocanrolera.

La Plaza Mitre también, en aquel lunes feriado que, con varias bandas, y alrededor de TRES MIL personas ahí presente, vio cerrar el evento, a ella, a la que la noche anterior, en Amadeus, donde hoy luce Musimundo, había tocado ante un boliche, literalmente DESBORDADO de gente.

Más de una vez, un JAMAS invitado a la fiesta por parte de ellos, a ARRUINAR la movida, se presentaba y decía presente, a los de AZÚL estamos haciendo mención, aunque nunca por algo grave, solo y tan solo, para molestar y no mucho más.

En el 95, Mary Jane, se fue de gira, y por lo menos por Baradero, no se la vio nunca más.

Solo esto quedó de recuerdo, NO más que esto.

Por aquellos días, un pub, entre Oro y Malabia, su nombre CRAZY, un TORO CAMPEON que se arrimó a ver a la banda con su cámara, y que por ahí, nunca saberlo, la INMORTALIZO en lo que si entras a ver, vas a ver.

